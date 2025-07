Cerca operacional no aeródromo de Aquidauana é para aumentar segurança

Aeródromo de Aquidauana / Chico Ribeiro

Com foco no fortalecimento da infraestrutura aeroportuária regional, o Governo de Mato Grosso do Sul vai investir mais de R$ 1,8 milhão na implantação da cerca operacional do Aeródromo de Aquidauana. A obra tem como objetivo ampliar a segurança e adequar o local às exigências da aviação civil, promovendo melhorias que impactam diretamente a operação de voos e o transporte aéreo na região.

Para viabilizar a execução do projeto, a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) publicou nesta semana o aviso de abertura da licitação referente à Concorrência Eletrônica nº 061/2025 – DLO/Agesul, com valor estimado de R$ 1.854.756,09.

O certame será realizado conforme os dispositivos da Lei nº 14.133/2021 (nova Lei de Licitações e Contratos), com julgamento pelo critério de menor preço e modo de disputa aberto. O regime de execução adotado será o de empreitada por preço unitário.

A sessão pública para a abertura das propostas ocorrerá no dia 17 de julho de 2025, às 10h (horário local). O edital completo e seus anexos estão disponíveis nos sites oficiais da Agesul e do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP): www.agesul.ms.gov.br e www.gov.br/pncp.

A implantação da cerca operacional faz parte de um conjunto de ações do Governo do Estado para aprimorar a infraestrutura de mobilidade e logística nos municípios, com foco no desenvolvimento regional, segurança e eficiência do transporte.

