Acessibilidade

15 de Dezembro de 2025 • 18:11

Buscar

Últimas notícias
X
Promoção em saúde

Cerimônia celebra formatura de agentes comunitários em Aquidauana

O Programa Mais Saúde com Agente é uma iniciativa nacional que visa qualificar e integrar as ações desses profissionais

Da redação

Publicado em 15/12/2025 às 13:56

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Os agentes de saúde têm importância decisiva na prevenção a doença, como a dengue / Arquivo SUS

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, convida a comunidade para a Cerimônia de Conclusão dos Cursos Técnicos do Programa Mais Saúde com Agente. O evento será realizado no dia 16 de dezembro, a partir das 8h, no plenário da Câmara Municipal de Aquidauana.

A solenidade marca a formatura de agentes comunitários de saúde e de endemias que concluíram sua formação técnica, fortalecendo a atuação da rede pública municipal. O momento será de reconhecimento, valorização e celebração dos profissionais que atuam na linha de frente dos serviços de saúde no município.

O Programa Mais Saúde com Agente é uma iniciativa nacional que visa qualificar e integrar as ações desses profissionais, ampliando a capacidade de promoção da saúde, prevenção de doenças e monitoramento de condições sanitárias nas comunidades.

A presença da população é incentivada para prestigiar e celebrar a dedicação desses agentes, que exercem um papel fundamental no cuidado direto às famílias aquidauanenses e no fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) no município.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana

Projeto solidário arrecada e distribui cestas natalinas em Aquidauana

Aquidauana

Igreja Matriz de Aquidauana ficará fechada para manutenção 

Videos

Lagoa Comprida volta a encher e renova paisagem em Aquidauana

Após forte chuva ocorrida na noite de sexta-feira, 12, moradores voltaram a contemplar a beleza da natureza no local

Videos

Rio Aquidauana registra elevação após forte temporal

Publicidade

Videos

Loja de acessórios e semi-joias fica destruída em Aquidauana

ÚLTIMAS

Policial

Ataque terrorista contra judeus em praia da Austrália deixa 12 mortos

Polícia confirmou que há dois suspeitos identificados um está morto e o outro encontra-se em estado grave no hospital

Prejuízos

Fio rompido provoca pane em semáforo em Aquidauana

Equipe do SAMU realizou o isolamento da área

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo