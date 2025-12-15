Cerimônia celebra formatura de agentes comunitários em Aquidauana

Os agentes de saúde têm importância decisiva na prevenção a doença, como a dengue / Arquivo SUS

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, convida a comunidade para a Cerimônia de Conclusão dos Cursos Técnicos do Programa Mais Saúde com Agente. O evento será realizado no dia 16 de dezembro, a partir das 8h, no plenário da Câmara Municipal de Aquidauana.

A solenidade marca a formatura de agentes comunitários de saúde e de endemias que concluíram sua formação técnica, fortalecendo a atuação da rede pública municipal. O momento será de reconhecimento, valorização e celebração dos profissionais que atuam na linha de frente dos serviços de saúde no município.

O Programa Mais Saúde com Agente é uma iniciativa nacional que visa qualificar e integrar as ações desses profissionais, ampliando a capacidade de promoção da saúde, prevenção de doenças e monitoramento de condições sanitárias nas comunidades.

A presença da população é incentivada para prestigiar e celebrar a dedicação desses agentes, que exercem um papel fundamental no cuidado direto às famílias aquidauanenses e no fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) no município.

