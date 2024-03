Cerimônia incorpora 198 novos soldados no Exército de Aquidauana

9ª BE cmb/Divulgação

O 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9° BE Cmb), "Batalhão Carlos Camisão", realizou a cerimônia de incorporação dos 198 novos soldados do efetivo variável, que prestarão o serviço militar inicial neste ano. A cerimônia ocorreu no dia 1º de março.



A solenidade teve início com a tradicional abertura do Portão das Armas pelo Comandante do 9º BE Cmb, Tenente Coronel Felipe Araújo Barros, acompanhado do recruta mais jovem do contingente incorporado em 2024, para a passagem solene do grupamento de soldados.



Assim, a cerimônia teve a presença de familiares, amigos e autoridades, que acompanharam a formatura com muita expectativa e emoção.



Na formatura de incorporação, o Comandante do Batalhão destacou o papel fundamental da família para o sucesso dos militares recém incorporados às fileiras do Exército e agradeceu a presença das autoridades públicas.



Na oportunidade, também foi feita a leitura da mensagem do Comandante do Exército aos recrutas incorporados no corrente ano. Por fim, houve um congraçamento entre os novos militares, suas famílias e convidados.

‘’Dos campos de batalha aos charcos do oeste, uma só vontade nos une!”