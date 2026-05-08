Céu amanhece nublado em Aquidauana e chegada de frente fria anuncia chuva

Termômetros variam entre 18°C e 28°C e há possibilidade de temporais e ventos fortes
Bairro Alto, em Aquidauana, nesta manhã / O Pantaneiro
A previsão do tempo para esta sexta-feira (8), em Aquidauana indica mudança significativa nas condições climáticas, com chuva e queda de temperatura ao longo do dia. De acordo com os institutos de meteorologia, os termômetros devem registrar mínima de 18°C e máxima de 28°C, com ocorrência de chuva que pode variar de intensidade moderada a forte.
O dia começa com possibilidade de chuva desde a manhã. No período da tarde, a previsão é de chuva moderada, com temperatura em torno de 26°C a 27°C. À noite, a tendência é de chuva mais intensa, quando os termômetros devem cair para 18°C. O nascer do sol ocorre às 10h36 e o pôr do sol está previsto para as 21h50.
A virada no tempo é resultado da chegada de uma frente fria que avança sobre Mato Grosso do Sul. Após uma sequência de dias quentes e secos, com máximas acima dos 30°C, a atuação desse sistema provoca aumento da nebulosidade, pancadas de chuva e queda gradativa das temperaturas.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para vendaval nesta sexta-feira, com ventos previstos entre 40 km/h e 60 km/h em diversas cidades de Mato Grosso do Sul, incluindo Aquidauana. Há baixo risco de queda de galhos de árvores . O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) também confirmou a passagem da primeira onda de frio intenso do ano, com previsão de temporais com raios e rajadas de vento intensas em parte do Estado.
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