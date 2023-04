Chegando ao fim: prazo para inscrições de processo de estágio termina domingo

Divulgação

Está chegando ao fim as inscrições para o processo seletivo de estágio do Tribunal Regional do Trabalho 24ª Região (TRT 24ª Região). Aquidauana está com oportunidades.

As inscrições terminam no próximo domingo, dia 30 de abril. A seleção é para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para estudantes do ensino superior da capital e do interior do Estado.

Em Campo Grande, as vagas são para estudantes dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, História, Jornalismo, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e demais cursos relacionados à área de Informática.

No interior, as oportunidades são para acadêmicos de Direito e Ciências Contábeis, nos municípios de Aquidauana, já citado no início do texto, Dourados, Amambaí, Fátima do Sul, Jardim, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, Mundo Novo, Naviraí, Três Lagoas, Bataguassu, Chapadão do Sul, Paranaíba, Corumbá, Coxim e São Gabriel do Oeste.

A jornada do estágio será de 4 horas diárias, em turno a ser definido, com bolsa-auxílio de R$ 1.000,00 e vale-transporte diário de R$ 8,80. Do total de vagas, 10% serão reservadas aos estudantes com deficiência e 30% aos negros e pardos.

Inscrição

As inscrições para o processo seletivo são gratuitas. O candidato deve fazer o cadastro como “estudante” no site www.superestagios.com.br. Depois, acessar a página de “Processos Seletivos” e fazer a inscrição para a seleção do TRT 24ª

Região.

Podem participar os estudantes com 16 anos ou mais que cursam a partir do segundo ano do ensino superior. Para os cursos com duração de três anos, serão admitidos candidatos que estejam no segundo semestre do primeiro ano. Não será contratado o candidato que estiver cursando o penúltimo e o último semestre do curso.

Processo seletivo

A seleção será realizada exclusivamente na modalidade on-line em duas etapas pela Agência Super Estágios, em Mato Grosso do Sul.

A primeira etapa, de caráter classificatório e eliminatório, será por meio de Prova de Conhecimentos com 30 questões objetivas. As provas on-line estão previstas para o dia 5 de maio, para os estudantes de Campo Grande e do interior do Estado.

A segunda etapa utilizará o Coeficiente de Rendimento Global do Aluno (em percentual ou nota) como critério de desempate.

As convocações para contratação de acordo com a necessidade do preenchimento das vagas serão realizadas pela Super Estágios por e-mail e/ou telefone.