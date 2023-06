Chicão Castro animando o público no 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana

7º Encontro de Relíquias de Aquidauana 9, 10 e 11 de junho / O Pantaneiro

O evento, que é para toda a família e tem entrada gratuita, vai acontecer na avenida Pantaneta, no bairro Alto da cidade, é a maior exposição de relíquias do automobilismo. São carros antigos em perfeito estado de conservação, que estarão expostos para apreciação do público. Uma festa que vai contar com shows musicais da Banda Raimundos, Chicão Castro, Nômades, Marasmo, Mané Coxinha e os Cabeça Oca, fazendo um som para levantar a galera. Além da música, muita adrenalina com as manobras radicais dos motociclistas do Jacaré du Brejo. Para conforto, a exposição vai contar com segurança, banheiro público e praça de alimentação.