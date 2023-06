Chicão Castro fecha a noite com show contagiante no Pantanal

Chicão Castro um apaixonado por Aquidauana e pelo Encontro de Relíquias, da cidade / O Pantaneiro

Às 22 horas desta sexta-feira, 9 de junho, o cantor Chicão Castro, que também se apresentou no ano passado, subiu ao palco para apresentar o último show do 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana. No evento, Chicão fez história novamente, com um estilo próprio, não deixou o clima esfriar. Ele manteve a animação que os artistas anteriores trouxeram para o evento.



Mostrando uma intimidade com um reggae sutil, o cantor embalou o público e os casais mais apaixonados, com um ritmo convidativo para uma dança suave, bem no jeito jamaicano. Entre as canções do repertório que embalou a galera, estiveram “A dois passos do paraíso”, “Garota Nacional”, “Flor do Reggae”, “Pais e Filhos”, “Vida Cigana” e o forró contagiante de Alceu Valença “Anunciação”.

Canções que proporcionaram momentos agradáveis que cativaram o público que pode acompanhar um show diferente com a personalidade do cantor. O show estava tão bom para o artista quanto para o público que diversas vezes Chicão Castro anunciava a última música e seguia animando o público. Mas o momento final foi apoteótico com a música “Mila”, que deixou o gostinho de quero mais na galera, e inclusive no artista que é um amante de Aquidauana e do Encontro de Relíquias, especialmente o da cidade.

“É muito difícil falar, porque eu tenho um carinho muito especial por esse evento que é o Encontro de Relíquias aqui em Aquidauana. Esse evento é muito especial pela essência que tem o nosso Estado do Mato Grosso do Sul, esse carinho que muita gente tem pelos carros antigos, e a gente vê ano a ano, o Encontro de Relíquias crescer cada vez mais. Então, poder estar aqui nesse palco, graças a Deus, mas uma vez, é muito gratificante e Aquidauana, sempre recebe a gente com muito calor. Então, a gente se sente de fato acolhido aqui nessa cidade. O Mato Grosso do Sul merece ter eventos assim. Eu falo e repito. Vida longa ao Encontro de Relíquias".

Aquidauana mora no meu coração”, fala o cantor, com orgulho do evento

A primeira noite desse dia, 9, do 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, se encerrou com a apresentação de Chicão Castro, com a certeza de que foi uma abertura com a apresentação de artistas de primeira, a exposição de belos e raros modelos de carros antigos, motocicletas, barracas de lanches, bebidas, em geral, e artesanato. Uma amostra do que promete ser as noites seguintes nos dias 10 e 11 de junho, que vai deixar aquele gosto de “quero mais”, no público, nos expositores, dos artistas. O conselho é que todo mundo já deixe combinado de se encontrar novamente em 2024 no 8º Encontro de Relíquias de Aquidauana.

O 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, é tradicionalmente organizado pelos amigos reliqueiros de Aquidauana, com realização da Prefeitura do Município, Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) com apoio do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul.