Chicão Castro será destaque na sexta-feira do 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana

Chicão Castro deve transformar a Avenida Pantaneta em um grande coro a céu aberto / Divulgação

Aquidauana já vive a expectativa para apresentações marcantes no 10º Encontro de Relíquias, e, desta vez, o coração do público deve bater no ritmo da música de Chicão Castro. O cantor sobe ao palco na sexta-feira (05), trazendo um repertório que mistura identidade regional, sensibilidade e energia — ingredientes que prometem marcar um dos momentos mais aguardados do evento.

Conhecido por sua presença marcante e por letras que dialogam com a vida cotidiana e as raízes culturais, Chicão Castro deve transformar a Avenida Pantaneta em um grande coro a céu aberto. A música do artista campo-grandense se caracteriza por conduzir o público por uma experiência que vai além do entretenimento, em um encontro de memórias, afetos e pertencimento.

A sexta-feira, tradicionalmente, é uma das noites mais movimentadas do evento e ganha ainda mais força com a apresentação do cantor. A expectativa é de grande público, reunindo moradores, turistas e apaixonados por cultura e antigomobilismo em um mesmo espaço, celebrando não apenas as relíquias, mas, também, a riqueza artística da região.

O 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana acontece nesta semana de feriado, nos dias 04, 05, 06 e 07 de junho, na Avenida Pantaneta. Informações sobre o evento podem ser acompanhadas pelo site O Pantaneiro e pelas redes sociais.