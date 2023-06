Chicão Castro vai ajudar a fazer a festa no 7º encontro de Relíquias de Aquidauana

7º Encontro de Relíquias de Aquidauana 9, 10 e 11 de junho / O Pantaneiro

Daqui a 4 dias todo mundo se encontra na avenida Pantaneta, no bairro alto, em Aquidauana na maior exposição de carros antigos de Aquidauana. Relíquias automobilísticas estarão na cidade oferecendo o melhor do entretenimento. A contagem regressiva está aquecendo o público. O 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, vai acontecer na avenida Pantaneta, no bairro Alto da idade. Com entrada gratuita, o público vai ter muita música com a banda Raimundos, Marasmo, Chicão Castro, Mané Coxinha e os Cabeça Oca, Nômades e muita diversão. Praça de alimentação, banheiro e segurança, para oferecer conforto a todos que chegarem. Tatuadores estarão realizando seus trabalhos na hora, e a turma do Jacaré du Brejo, levando o público ao delírio, com as manobras mais que radicas em motocicletas.