Chuva abre cratera na Rua Duque de Caxias em Aquidauana

Ronald Regis/ O Pantaneiro

Motoristas de Aquidauana devem ter atenção redobrada ao passar pela Rua Duque de Caxias nesta quinta-feira (08). Isso porque, com a forte chuva que caiu no município, uma cratera se abriu na via.



O buraco deve ter cerca de 60 centímetros. Equipes da Prefeitura já isolaram o local com faixas e cones, o que pode provocar lentidão no trânsito das imediações.



Ainda na extensão da rua, perto da Sertão, outro buraco também apareceu na vida. A suspeita é de que uma infiltração tenha provocado seu surgimento.



Com previsão para mais chuvas, a orientação é para que os motoristas reduzam a velocidade e fiquem atentos nas vias.