Chuva causa estragos e abre caminho para frente fria em Aquidauana

João Éric/ O Pantaneiro

O temporal que atingiu Aquidauana na madrugada desta quarta-feira (28) causou estragos e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Energisa. Um cabo de energia elétrica se rompeu na rua Assis Ribeiro, no bairro Alto, e caiu sobre um veículo estacionado. As equipes realizaram a retirada do cabo e isolaram a área para evitar riscos à população. Moradores das proximidades relataram falta de energia desde as 5h da manhã em decorrência do incidente.



A chuva marca a chegada de uma frente fria à região, que já provoca queda nas temperaturas. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quarta-feira (28) a mínima será de 12ºC, com máxima de 27ºC, além da possibilidade de chuva contínua ao longo do dia, o que aumenta a sensação de frio.



Na quinta-feira (29), o frio se intensifica: os termômetros podem registrar mínima de 8ºC, com máxima de 21ºC. A queda mais acentuada na temperatura será sentida principalmente nas primeiras horas da manhã e durante a noite. O cenário se repete na sexta-feira (30), com mínima prevista de 8ºC e máxima de 25ºC.



A mudança no clima exige atenção, sobretudo das pessoas em situação de vulnerabilidade, como idosos e crianças, mais suscetíveis a problemas respiratórios e complicações decorrentes das baixas temperaturas. A Defesa Civil orienta que sejam adotadas medidas preventivas, como reforçar o uso de agasalhos, evitar exposição prolongada ao frio e intensificar os cuidados com a saúde.

