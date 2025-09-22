Chuva chega a Aquidauana nesta manhã e derruba temperatura

Chuva em Aquidauana / João Éric, O Pantaneiro

A segunda-feira (22) trouxe o esperado refresco para Aquidauana, com tempo nublado e começou a chover, interrompendo uma sequência de dias com tempo predominantemente nublado e seco.

Moradores relatam que a chuva foi pontual, com pancadas alternadas entre leve e moderada, acompanhadas de trovoadas em alguns bairros.

De acordo com o instituto meteorológico local, o sistema de chuvas veio acompanhado de ventos moderados e aumentos repentinos de umidade.

Na expectativa pelo tempo de esta semana, especialistas ressaltam que a regularização das chuvas pode ajudar a mitigar os efeitos da estiagem que afetou a região nos meses anteriores.

Segundo previsões, há a possibilidade de novos episódios de precipitação significativa ao longo dos próximos dias, com volumes ainda por confirmar.

Questionado sobre o retorno das chuvas, o chefe da estação meteorológica local reforçou a importância de manter-se informado pelos canais oficiais e de adotar medidas preventivas para quem depende da água, do plantio e da infraestrutura urbana.

Observadores da região destacam que a chuva chegou no momento em que a cidade mais precisava de alívio, especialmente para pequenos agricultores e para a recarga de poços e reservatórios.

A previsão é de que o tempo permaneça com variações entre nublado e parcialmente ensolarado, com possibilidade de novas pancadas ao longo da semana.

