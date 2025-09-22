Acessibilidade

22 de Setembro de 2025 • 11:36

Buscar

Últimas notícias
X
Alívio à estiagem

Chuva chega a Aquidauana nesta manhã e derruba temperatura

Choveu na cidade e o tempo está nublado

Redação

Publicado em 22/09/2025 às 09:17

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Chuva em Aquidauana / João Éric, O Pantaneiro

A segunda-feira (22) trouxe o esperado refresco para Aquidauana, com tempo nublado e começou a chover, interrompendo uma sequência de dias com tempo predominantemente nublado e seco.

Moradores relatam que a chuva foi pontual, com pancadas alternadas entre leve e moderada, acompanhadas de trovoadas em alguns bairros.

De acordo com o instituto meteorológico local, o sistema de chuvas veio acompanhado de ventos moderados e aumentos repentinos de umidade.

Na expectativa pelo tempo de esta semana, especialistas ressaltam que a regularização das chuvas pode ajudar a mitigar os efeitos da estiagem que afetou a região nos meses anteriores.

Segundo previsões, há a possibilidade de novos episódios de precipitação significativa ao longo dos próximos dias, com volumes ainda por confirmar.

Questionado sobre o retorno das chuvas, o chefe da estação meteorológica local reforçou a importância de manter-se informado pelos canais oficiais e de adotar medidas preventivas para quem depende da água, do plantio e da infraestrutura urbana.

Observadores da região destacam que a chuva chegou no momento em que a cidade mais precisava de alívio, especialmente para pequenos agricultores e para a recarga de poços e reservatórios.

A previsão é de que o tempo permaneça com variações entre nublado e parcialmente ensolarado, com possibilidade de novas pancadas ao longo da semana.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

Jovens de Aquidauana participam de cerimônia de Compromisso à Bandeira

Cultura

Feira da Estação reúne gastronomia, artesanato e música em Aquidauana

Destaque

Aquidauana é apontada entre os 15 ecossistemas de inovação mais promissores do país

Força Tática prende jovem com drogas e balança de precisão em Aquidauana

Semana encerra com 31 vagas de emprego em Aquidauana

Homem é preso enquanto desmontava moto em Aquidauana

Polícia

Mandado judicial resulta em apreensão de arma em Cipolândia

Publicidade

Casa do Trabalhador

Semana encerra com 31 vagas de emprego em Aquidauana

ÚLTIMAS

Geral

Mega-Sena acumula em R$ 48 milhões

Prêmio será sorteado na próxima terça-feira

Lei

Ladário proíbe cigarros eletrônicos em locais públicos

A legislação disciplina uma questão regrada pela Anvisa

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo