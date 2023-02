Chuva chega na MS-450, região de Camisão

Para os motoristas que estiverem passando pelo local a orientação é de atenção redobrada / Rhobson Lima

A chuva chegou na MS-450, região de Camisão, distrito de Aquidauana, na manhã deste domingo (12). Para os motoristas que estiverem passando pelo local a orientação é de atenção redobrada.

Já em Aquidauana, o tempo está fechado e a chuva deve dar o ar da graça hoje.

NÍVEL DO RIO

O Rio Aquidauana mediu 6,86 metros, na manhã deste domingo (12), ou seja, apresentou uma leve redução de ontem para hoje. Nesta manhã, a cidade de Aquidauana apresenta uma garoa fina.

Conforme apurado pelo O Pantaneiro, ontem o nível do Rio atingiu 7,20 metros e entrou na classificação de alerta, segundo a Defesa Civil.

Já na nascente do Rio Aquidauana, que fica na cidade de São Gabriel do Oeste, ainda chove neste domingo e o nível do rio pode voltar a encher.