Chuva deixa trecho em obras intransitável e ônibus escolar fica preso na MS-345

O trecho em obras, nas proximidades do entroncamento com a BR-419, ficou escorregadio e com pontos de acúmulo de lama, dificultando a passagem de veículos
João Éric / O Pantaneiro
As chuvas registradas no domingo (26) causaram transtornos a motoristas que trafegam pela MS-345, estrada que liga Aquidauana à Aldeia Limão Verde. O trecho em obras, nas proximidades do entroncamento com a BR-419, ficou escorregadio e com pontos de acúmulo de lama, dificultando a passagem de veículos.
Motoristas de caminhonetes e carros de passeio relataram dificuldades para atravessar a via, que ainda está em fase de terraplanagem. Segundo informações de moradores, um ônibus que transporta professores para o Distrito de Cipolândia não conseguiu passar, o que resultou na suspensão das aulas no distrito nesta segunda-feira (27).
O trecho afetado está incluído nas obras de melhoria da rodovia estadual, que visa facilitar o acesso às comunidades rurais e indígenas da região. No entanto, com as fortes chuvas e a falta de pavimentação, o tráfego segue comprometido até que as condições climáticas permitam a retomada dos serviços e a recuperação do leito da estrada.
