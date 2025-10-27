Acessibilidade

27 de Outubro de 2025 • 14:34

Buscar

Últimas notícias
X
Barro

Chuva deixa trecho em obras intransitável e ônibus escolar fica preso na MS-345

O trecho em obras, nas proximidades do entroncamento com a BR-419, ficou escorregadio e com pontos de acúmulo de lama, dificultando a passagem de veículos

Da redação

Publicado em 27/10/2025 às 09:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

João Éric / O Pantaneiro

As chuvas registradas no domingo (26) causaram transtornos a motoristas que trafegam pela MS-345, estrada que liga Aquidauana à Aldeia Limão Verde. O trecho em obras, nas proximidades do entroncamento com a BR-419, ficou escorregadio e com pontos de acúmulo de lama, dificultando a passagem de veículos.

Motoristas de caminhonetes e carros de passeio relataram dificuldades para atravessar a via, que ainda está em fase de terraplanagem. Segundo informações de moradores, um ônibus que transporta professores para o Distrito de Cipolândia não conseguiu passar, o que resultou na suspensão das aulas no distrito nesta segunda-feira (27).

O trecho afetado está incluído nas obras de melhoria da rodovia estadual, que visa facilitar o acesso às comunidades rurais e indígenas da região. No entanto, com as fortes chuvas e a falta de pavimentação, o tráfego segue comprometido até que as condições climáticas permitam a retomada dos serviços e a recuperação do leito da estrada.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Semana começa com chuva e tempo instável em Aquidauana

• Frente fria muda o tempo e traz chuva para Aquidauana neste domingo

• Aquidauana deve ultrapassar 40°C e tem chance de chuva neste sábado

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Cultura

Sonho de professor dá vida a oficina de escrita criativa da UFMS/Aquidauana

Esporte

Operação de Airsoft reúne mais de 30 participantes em Aquidauana

"Pix Solidário"

Campanha arrecada doações para casal que perdeu tudo em incêndio em Aquidauana

Aquidauana oferece 49 vagas de emprego nesta sexta-feira

Sexta-feira será de calor e possibilidade de chuva isolada em Aquidauana

Exame de Seleção do IFMS será aplicada neste domingo em Aquidauana

Oportunidade

Aquidauana oferece 49 vagas de emprego nesta sexta-feira

Publicidade

Clima

Sexta-feira será de calor e possibilidade de chuva isolada em Aquidauana

ÚLTIMAS

Polícia

Mulher condenada por furtos é presa pela Polícia Civil em Três Lagoas

Ela cumprirá pena de dois anos e oito meses por seis furtos a um comércio em 2020

Saúde

Campanha de multivacinação segue até 29 de novembro em Aquidauana

Crianças e adolescentes de até 15 anos podem atualizar a caderneta nas unidades de saúde

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo