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Chuva deve chegar nas próximas horas em Aquidauana e Anastácio

Previsão indica madrugada chuvosa e domingo de tempo fechado na região

Redação

Publicado em 16/05/2026 às 21:09

Atualizado em 16/05/2026 às 21:39

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Chuva em Anastácio / O Pantaneiro

Os moradores de Aquidauana e Anastácio devem se preparar para a chegada da chuva nas próximas horas. A previsão aponta mudança no tempo entre a noite deste sábado (16) e a madrugada de domingo (17), com possibilidade de chuva durante toda a madrugada.

Além da chuva contínua prevista para a noite, o domingo também deverá ser marcado por novas pancadas ao longo do dia, mantendo o tempo instável na região. Algumas cidades do MS ja registram chuva desde o período da tarde deste sábado (16)

Com a mudança no clima, a recomendação é para que motoristas redobrem a atenção nas ruas e rodovias, principalmente durante os períodos de chuva mais intensa e baixa visibilidade.

Apesar da chuva, as temperaturas devem continuar amenas em Aquidauana neste domingo

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