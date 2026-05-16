Chuva deve chegar nas próximas horas em Aquidauana e Anastácio

Previsão indica madrugada chuvosa e domingo de tempo fechado na região
Chuva em Anastácio / O Pantaneiro
Os moradores de Aquidauana e Anastácio devem se preparar para a chegada da chuva nas próximas horas. A previsão aponta mudança no tempo entre a noite deste sábado (16) e a madrugada de domingo (17), com possibilidade de chuva durante toda a madrugada.
Além da chuva contínua prevista para a noite, o domingo também deverá ser marcado por novas pancadas ao longo do dia, mantendo o tempo instável na região. Algumas cidades do MS ja registram chuva desde o período da tarde deste sábado (16)
Com a mudança no clima, a recomendação é para que motoristas redobrem a atenção nas ruas e rodovias, principalmente durante os períodos de chuva mais intensa e baixa visibilidade.
Apesar da chuva, as temperaturas devem continuar amenas em Aquidauana neste domingo
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