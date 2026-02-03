Chuva deve persistir nesta terça-feira em Aquidauana

As temperaturas no município variam entre mínima de 23°C e máxima de 34°C ao longo do dia
Chuva na região / Arquivo/O Pantaneiro
Aquidauana deve registrar tempo instável nesta terça-feira (3), conforme a previsão divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas no município variam entre mínima de 23°C e máxima de 34°C ao longo do dia.
De acordo com o Inmet, o céu permanece com muitas nuvens, com previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas, principalmente nos períodos da tarde e da noite. A orientação é para atenção redobrada durante áreas de instabilidade, especialmente em deslocamentos e atividades ao ar livre.
