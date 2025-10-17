Acessibilidade

17 de Outubro de 2025 • 13:05

Buscar

Últimas notícias
X
Clima

Chuva e calor marcam a previsão do tempo para Aquidauana nesta sexta-feira

A temperatura mínima esperada é de 25ºC, enquanto a máxima pode chegar aos 38ºC

Da redação

Publicado em 17/10/2025 às 07:10

Atualizado em 17/10/2025 às 10:37

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Foto do tempo nublado em Aquidauana na manhã de hoje / O Pantaneiro

A sexta-feira (17) promete ser marcada por calor intenso e instabilidades em Aquidauana, conforme aponta a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A temperatura mínima esperada é de 25ºC, enquanto a máxima pode chegar aos 38ºC, indicando mais um dia típico da primavera sul-mato-grossense, com tempo abafado.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Temperatura despenca de 39°C para 29°C em Aquidauana no fim de semana

• Aquidauana realiza audiência pública sobre contas da saúde

• PM prende quatro suspeitos por furto, receptação e tráfico em Aquidauana

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Cidade

CRAS realiza reunião com famílias no bairro Nova Aquidauana

Economia

Empreendedores participam de palestra sobre gestão de vendas em Aquidauana

Oportunidade

Aquidauana oferece 39 vagas de emprego nesta quinta-feira

Aquidauana pode ter quinta-feira com calor intenso de 39ºC

PM prende quatro pessoas em diferentes bairros de Aquidauana

De Aquidauana para o mundo: faixa pantaneira é sucesso em Portugal

Clima

Aquidauana pode ter quinta-feira com calor intenso de 39ºC

Publicidade

Cultura

De Aquidauana para o mundo: faixa pantaneira é sucesso em Portugal

ÚLTIMAS

Serviços

Cinema no Campo exibe "O Rei Leão" neste domingo em Nioaque

Sessão gratuita ao ar livre será ao lado do Estádio Mauro Resstel, a partir das 16h

Polícia

PRF apreende cigarros e pneus contrabandeados em Naviraí

Carga com 4 mil maços de cigarros e 300 pneus foi encontrada em caminhão durante fiscalização na BR-487

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo