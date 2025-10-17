Chuva e calor marcam a previsão do tempo para Aquidauana nesta sexta-feira

Foto do tempo nublado em Aquidauana na manhã de hoje / O Pantaneiro

A sexta-feira (17) promete ser marcada por calor intenso e instabilidades em Aquidauana, conforme aponta a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



A temperatura mínima esperada é de 25ºC, enquanto a máxima pode chegar aos 38ºC, indicando mais um dia típico da primavera sul-mato-grossense, com tempo abafado.