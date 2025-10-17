Chuva e calor marcam a previsão do tempo para Aquidauana nesta sexta-feira

A temperatura mínima esperada é de 25ºC, enquanto a máxima pode chegar aos 38ºC
Foto do tempo nublado em Aquidauana na manhã de hoje / O Pantaneiro
A sexta-feira (17) promete ser marcada por calor intenso e instabilidades em Aquidauana, conforme aponta a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A temperatura mínima esperada é de 25ºC, enquanto a máxima pode chegar aos 38ºC, indicando mais um dia típico da primavera sul-mato-grossense, com tempo abafado.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Oportunidade
Aquidauana pode ter quinta-feira com calor intenso de 39ºC
PM prende quatro pessoas em diferentes bairros de Aquidauana
De Aquidauana para o mundo: faixa pantaneira é sucesso em Portugal
Serviços
Sessão gratuita ao ar livre será ao lado do Estádio Mauro Resstel, a partir das 16h
Polícia
Carga com 4 mil maços de cigarros e 300 pneus foi encontrada em caminhão durante fiscalização na BR-487
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS