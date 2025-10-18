Chuva e calor marcam o sábado em Aquidauana

Foto do tempo nublado em Aquidauana na manhã de hoje / O Pantaneiro

O sábado (18) deve ser de tempo instável em Aquidauana, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O dia será marcado por muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do período.

As temperaturas continuam elevadas, com mínima de 21°C e máxima de 33°C, o que deve manter a sensação de calor mesmo durante as chuvas. A combinação entre o calor e a umidade favorece a formação de nuvens carregadas, típicas da primavera na região.

O Inmet alerta para a possibilidade de chuvas intensas em pontos isolados, acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas. A recomendação é que a população evite se abrigar sob árvores durante tempestades e redobre a atenção nas estradas, que podem ficar escorregadias.

Com o retorno das pancadas de chuva, a previsão traz um pequeno alívio para quem enfrenta dias de calor intenso, mas o fim de semana promete seguir abafado e com tempo instável em Aquidauana.

