Chuva em Aquidauana ficou abaixo do esperado em dezembro

Chuva em Aquidauana

Aquidauana registrou, entre os dias 1º e 15 de dezembro de 2025, um volume de chuvas abaixo do esperado para o período. De acordo com os dados levantados, o município acumulou 173 milímetros de precipitação, enquanto a média histórica para a primeira quinzena do mês é de 192 milímetros, o que representa um queda aproximado de 10%. O cenário reforça a irregularidade das chuvas neste início de verão, especialmente em áreas do Pantanal e do interior do Estado.

O levantamento pluviométrico dos primeiros 15 dias de dezembro em Mato Grosso do Sul foi realizado a partir da análise integrada de três fontes distintas: dados de satélite do produto MERGE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE); informações das estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC); além dos registros dos pluviômetros automáticos do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) e da Agência Nacional de Águas (ANA).

A análise espacial dos dados indica que os maiores volumes de chuva, variando entre 120 e 180 milímetros, concentraram-se principalmente nas regiões sul, sudeste e leste do Estado. Em contrapartida, municípios das regiões pantaneira, norte e nordeste sul-mato-grossense apresentaram baixos acumulados de precipitação, com índices entre 0 e 120 milímetros no mesmo período, evidenciando uma distribuição desigual das chuvas.

Em Campo Grande, o maior acumulado registrado na primeira quinzena de dezembro foi de 220 milímetros, medido pela estação meteorológica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Esse volume corresponde a cerca de 7% acima da média esperada para todo o mês de dezembro. A média histórica utilizada na comparação tem como base os dados climatológicos do INMET, referentes ao período de 1981 a 2010, obtidos na estação localizada na Embrapa Gado de Corte.

Apesar do índice elevado registrado na UFMS, a comparação entre os diferentes pontos oficiais de medição em Campo Grande mostra que as demais estações meteorológicas da capital apresentaram volumes de chuva abaixo da média histórica para o período. O contraste entre localidades reforça o comportamento irregular das precipitações em Mato Grosso do Sul neste início de dezembro, com impactos diretos sobre a agricultura, o abastecimento hídrico e o monitoramento climático regional.

