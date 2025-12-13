Acessibilidade

13 de Dezembro de 2025

Aquidauana

Chuva forte faz córrego da Vila Trindade voltar a correr em Aquidauana

Moradores relataram que o leito do córrego vinha permanecendo seco há semanas

Redação

Publicado em 13/12/2025 às 08:06

Atualizado em 13/12/2025 às 08:19

Após um período de estiagem, o córrego da Vila Trindade, em Aquidauana, que estava completamente seco, voltou a apresentar fluxo de água depois da chuva registrada ontem no município. De acordo com medições locais, o volume de precipitação chegou a aproximadamente 100 milímetros, quantidade suficiente para reativar o curso d’água e mudar o cenário da região.

Moradores relataram que o leito do córrego vinha permanecendo seco há semanas, reflexo da falta de chuvas e das altas temperaturas. Com a chuva intensa, a água voltou a correr, trazendo alívio para a comunidade e renovando a paisagem local.

Além de recuperar o córrego, a precipitação contribuiu para a umidade do solo, beneficiando a vegetação e reduzindo os efeitos da seca. No entanto, a Defesa Civil orienta que a população permaneça atenta, já que chuvas fortes em curto espaço de tempo podem provocar enxurradas e alagamentos em áreas mais baixas.

A previsão é de que novas chuvas possam ocorrer nos próximos dias, o que pode ajudar a manter o nível do córrego e melhorar as condições hídricas da região. Enquanto isso, moradores celebram o retorno da água, considerado um sinal de esperança após o período de seca.

