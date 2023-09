Chuva fraca em Aquidauana dá sinais de que temperaturas ficarão instáveis

Chuva refrescou Aquidauana / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Caiu uma chuva fraca nas cidades de Aquidauana e Anastácio na tarde desta segunda-feira, 4, e dá sinais de que as temperaturas ficarão instáveis.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) entre hoje e terça-feira, dia 5, a previsão indica tempo instável, com probabilidade para ocorrência de chuvas de intensidade fraca a moderada em Mato Grosso do Sul.

Localmente, podem ocorrer tempestades com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Essas instabilidades ocorrem devido à passagem rápida de uma frente fria, aliado ao intenso fluxo de calor e umidade.

Será mais evidente a queda das temperaturas máximas na terça-feira (5) porém, principalmente na região sul do estado, as temperaturas mínimas também ficam mais amenas.

Estão previstas temperaturas mínimas entre 14 e 17°C para a região sul. As temperaturas máximas ficam entre 25-26°C no sul do Mato Grosso do Sul. Para a região norte, mínimas entre 22-25°C e máximas de até 38°C.

Os ventos atuam do quadrante norte e giram para quadrante sul entre segunda e terça-feira, com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento com

valores acima de 60km/h.

Tempestades

Entre quarta, 6, e quinta 7, o tempo segue quente e com possibilidade, de forma isolada, para ocorrência de chuvas de intensidade fraca a moderada e, localmente, podem ocorrer tempestades com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. A formação de instabilidades ocorre devido ao aquecimento diurno, passagem de cavados, aliado ao transporte de calor e umidade. Além disso, a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai favorece a formação de chuvas.

Durante estes dias, estão previstas temperaturas mínimas entre 18 e 22°C e máximas de até 33°C nas regiões sul e leste do estado. Para as regiões norte, bolsão e pantaneira

mínimas entre 22-26°C e máximas de até 37°C.