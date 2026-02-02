Acessibilidade

02 de Fevereiro de 2026 • 18:23

Chuva intensa atinge Aquidauana e Piraputanga; distrito registra mais de 100mm em 24h

O alto volume acende o alerta para riscos de alagamentos, enxurradas e transtornos em áreas urbanas e rurais.

Da redação

Publicado em 02/02/2026 às 11:18

Atualizado em 02/02/2026 às 12:43

Chuva em Aquidauana / Arquivo/ O Pantaneiro

As fortes chuvas registradas entre ontem e a manhã desta segunda-feira (2) provocaram volumes significativos de precipitação em municípios de Mato Grosso do Sul, com destaque para Aquidauana e, principalmente, o distrito de Piraputanga.

De acordo com o levantamento de chuva acumulada nas últimas 24 horas, divulgado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC), Aquidauana registrou 24,6 milímetros de precipitação até as 7h50 desta segunda-feira. O volume é considerado moderado, mas contribui para a elevação da umidade do solo e para o aumento do nível de córregos e rios da região.

Já no distrito de Piraputanga, pertencente a Aquidauana, o cenário foi mais preocupante. Informações locais indicam que choveu mais de 100 milímetros entre ontem e hoje, caracterizando um evento de chuva intensa em curto período de tempo. O alto volume acende o alerta para riscos de alagamentos, enxurradas e transtornos em áreas urbanas e rurais.

No contexto estadual, os maiores acumulados de chuva foram registrados em Corginho, na Fazenda Morro Alegre, com 162,8 mm, seguido por Porto Murtinho, que acumulou 100,2 mm, e Campo Grande, com 80,8 mm nas últimas 24 horas. Os dados reforçam a instabilidade atmosférica que atua sobre grande parte do estado.

As informações são provenientes do INMET, SEMADESC, CEMADEN e da Agência Nacional de Águas (ANA), e seguem sendo monitoradas pelos órgãos meteorológicos. A orientação é para que a população, especialmente em áreas ribeirinhas e de encosta, fique atenta às atualizações e evite transitar por locais sujeitos a alagamentos.

