Chuva intensa causa alagamentos em ruas de Aquidauana

Ruas ficaram alagadas / O Pantaneiro

Chuva intensa atingiu Aquidauana nesta segunda-feira (23) e deixou rastros na cidade. Ruas ficaram alagadas e o Centro permaneceu por mais de uma hora sem energia elétrica após queda de raio.

A equipe de O Pantaneiro fez imagens da Rua José Bonifácio, bairro Alto em frente a Escola Cejar.

A chuva forte assustou alguns moradores, pois permaneceu por mais de 40 minutos.

Segundo a coordenadora do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Valesca Fernandes, "as instabilidades atmosféricas ocorrem devido a disponibilidade de umidade, deslocamento de cavados e também avanço de uma frente fria oceânica, além da atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai, que favorece a formação de nuvens e chuvas”, explicou.

O cavado é o nome que se dá a uma região na atmosfera onde ocorre uma ondulação do fluxo de ventos no sentido horário no Hemisfério Sul e onde há também uma tendência à queda da pressão atmosférica.

Em Aquidauana, Anastácio, Nioaque e Miranda, a previsão é de céu parcialmente nublado e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A máxima hoje é de 33ºC.