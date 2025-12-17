Chuva intensa eleva nível do Rio Aquidauana nas últimas 24 horas

Arquivo/ O Pantaneiro

De acordo com as informações atualizadas na madrugada desta quarta-feira (17), o rio atingiu 4,25 metros, nível superior ao registrado na última sexta-feira e no sábado. A elevação é resultado tanto das chuvas que atingiram o município quanto do volume de água proveniente das cabeceiras do rio.

O município de Aquidauana registrou volume significativo de chuva nas últimas 24 horas, conforme dados da estação fluviométrica local. O acumulado chegou a 60,4 milímetros, índice que contribuiu diretamente para a elevação do nível do Rio Aquidauana.

Além do aumento do nível, a vazão do Rio Aquidauana foi registrada em 189 metros cúbicos por segundo, indicando maior fluxo de água no leito. Os dados são monitorados continuamente por órgãos responsáveis, que acompanham o comportamento do rio, especialmente em períodos de chuvas intensas.

A orientação é para que moradores das áreas ribeirinhas mantenham atenção às atualizações e às informações oficiais, já que novas chuvas podem influenciar diretamente o nível do rio nos próximos dias.

