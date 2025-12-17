Chuva intensa eleva nível do Rio Aquidauana nas últimas 24 horas

O acumulado chegou a 60,4 milímetros, índice que contribuiu diretamente para a elevação do nível do Rio Aquidauana
Arquivo/ O Pantaneiro
O município de Aquidauana registrou volume significativo de chuva nas últimas 24 horas, conforme dados da estação fluviométrica local. O acumulado chegou a 60,4 milímetros, índice que contribuiu diretamente para a elevação do nível do Rio Aquidauana.
De acordo com as informações atualizadas na madrugada desta quarta-feira (17), o rio atingiu 4,25 metros, nível superior ao registrado na última sexta-feira e no sábado. A elevação é resultado tanto das chuvas que atingiram o município quanto do volume de água proveniente das cabeceiras do rio.
Além do aumento do nível, a vazão do Rio Aquidauana foi registrada em 189 metros cúbicos por segundo, indicando maior fluxo de água no leito. Os dados são monitorados continuamente por órgãos responsáveis, que acompanham o comportamento do rio, especialmente em períodos de chuvas intensas.
A orientação é para que moradores das áreas ribeirinhas mantenham atenção às atualizações e às informações oficiais, já que novas chuvas podem influenciar diretamente o nível do rio nos próximos dias.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Ocorrência
Acidente com feridos mobiliza Bombeiros e PM no bairro Guanã
Bombeiros do Amanhã encerra ano letivo com formatura em Aquidauana
Bombeiros removem árvore que interditou via no Bairro Dom Bosco em Corumbá
Dois Irmãos do Buriti
Acidente entre ônibus e carreta deixou vários feridos no trevo de acesso a Dois Irmãos do Buriti e ao menos um morto
Educação
Provas do Enem PPL também serão aplicadas
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS