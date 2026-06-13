Chuva marca início de sábado em Aquidauana e região; previsão indica tempo instável

Temperaturas amanheceram mais amenas no Pantanal
Moradores de Aquidauana e região acordaram sob chuva na manhã deste sábado / O Pantaneiro
Moradores de Aquidauana e região acordaram sob chuva na manhã deste sábado (13), cenário que trouxe temperaturas mais amenas e um clima típico de mudança de tempo na região. O dia começou com céu carregado, precipitações e alguns ligeiros pontos de alagamento no município, confirmando a previsão de instabilidade para toda a jornada.
De acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão aponta para muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a manhã, tarde e noite. No entanto, a temperatura permanece agradável, variando entre 19°C e 27°C ao longo do dia.
A umidade relativa do ar também segue elevada, com índices entre 70% e 100%, favorecendo a formação de nuvens carregadas e aumentando a sensação de tempo úmido. Os ventos devem soprar com intensidade fraca, predominando entre os quadrantes sudeste e leste durante boa parte do sábado.
Para quem pretende aproveitar o fim de semana, a recomendação é manter o guarda-chuva por perto e ficar atento às condições do tempo, especialmente durante as pancadas mais intensas acompanhadas de trovoadas isoladas.
A presença da chuva é vista com bons olhos por muitos moradores da região, principalmente após períodos de tempo seco registrados ao longo do ano. Além de amenizar o calor, as precipitações ajudam na recuperação da umidade do solo e beneficiam atividades ligadas ao campo.
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