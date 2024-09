Chuva modesta alivia calor em Aquidauana, mas fumaça das queimadas persiste

O Pantaneiro

Neste domingo (15), Aquidauana experimenta um leve alívio após semanas de intenso calor e baixa umidade. A temperatura mínima do dia é de 20ºC, enquanto a máxima pode chegar a 33ºC. A cidade está recebendo uma pequena quantidade de chuva, o que traz um certo alívio para os moradores.

No entanto, apesar da chuva, que oferece um breve descanso do calor extremo, a fumaça das queimadas ainda paira sobre a cidade. A umidade relativa do ar continua baixa, e a presença da fumaça limita a melhora na qualidade do ar. A situação reforça a necessidade de medidas contínuas para combater os incêndios e proteger o ambiente local.