Chuva persiste e Aquidauana segue em alerta para cheia do rio

A persistência das chuvas reforça a situação de atenção no município
O Pantaneiro
A previsão do tempo para Aquidauana nesta quarta-feira (4), conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica mínima de 23 °C e máxima de 34 °C, com céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.
Durante a madrugada, a chuva foi contínua, com registro de aproximadamente 10 horas ininterruptas de precipitação. A persistência das chuvas reforça a situação de atenção no município.
Diante do volume acumulado, autoridades e órgãos de monitoramento acompanham o nível do Rio Aquidauana, que permanece em alerta para possível cheia. A recomendação é para que moradores de áreas ribeirinhas e regiões mais baixas acompanhem as informações oficiais e adotem medidas preventivas, caso necessário.
