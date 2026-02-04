Chuva persiste e Aquidauana segue em alerta para cheia do rio

O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta quarta-feira (4), conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica mínima de 23 °C e máxima de 34 °C, com céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.



Durante a madrugada, a chuva foi contínua, com registro de aproximadamente 10 horas ininterruptas de precipitação. A persistência das chuvas reforça a situação de atenção no município.



Diante do volume acumulado, autoridades e órgãos de monitoramento acompanham o nível do Rio Aquidauana, que permanece em alerta para possível cheia. A recomendação é para que moradores de áreas ribeirinhas e regiões mais baixas acompanhem as informações oficiais e adotem medidas preventivas, caso necessário.

