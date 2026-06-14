Acessibilidade

14 de Junho de 2026 • 15:24

Buscar

Últimas notícias
X
AVISO

Chuva provoca cancelamento de carreata de Nossa Senhora em Aquidauana

Pároco de Aquidauana anunciou a medida mas Santa Missa está mantida e será celebrada às 8h30 na Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição

Redação

Publicado em 14/06/2026 às 07:45

Atualizado em 14/06/2026 às 07:51

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Ícone Perpétuo Socorro

A forte instabilidade climática registrada na manhã deste domingo (14) levou ao cancelamento da carreata que marcaria a chegada do ícone histórico de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro à região de Aquidauana e Anastácio. A decisão foi tomada pela organização do evento em razão das chuvas persistentes e das condições desfavoráveis para o deslocamento dos fiéis.

Apesar da alteração na programação, a Santa Missa está mantida e será celebrada às 8h30 na Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, em Aquidauana, conforme previsto pelos organizadores.

O ícone histórico, que percorre as dioceses de Mato Grosso do Sul em celebração aos 160 anos da devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, seria acolhido às 7h30 no trevo em frente ao Hotel Fênix, em Anastácio. Em seguida, os fiéis participariam de uma grande carreata até Aquidauana, momento que acabou sendo cancelado por questões de segurança.

A visita do ícone à cidade é considerada um acontecimento especial para a comunidade católica da região. A peregrinação integra a programação comemorativa dos 160 anos da devoção à Mãe do Perpétuo Socorro e também prepara os fiéis para a IX Festa da Padroeira Estadual.

Após passar por um processo de restauração, o ícone histórico que permanece no Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande, iniciou uma jornada pelas dioceses sul-mato-grossenses, levando uma mensagem de fé, esperança e renovação espiritual às comunidades católicas do Estado.

A passagem por Aquidauana possui significado histórico especial. Foi no município que os Missionários Redentoristas se estabeleceram definitivamente em 1930, desempenhando papel fundamental na evangelização e no fortalecimento da Igreja Católica em diversas cidades do então Sul de Mato Grosso.

Mesmo sem a realização da carreata, a expectativa é de que um grande número de fiéis participe da celebração e dos momentos de oração diante do ícone histórico, reforçando a devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e a união da comunidade católica da região.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Luto

Sepultamento do médico Anderson Villalba acontece neste sábado em Aquidauana

Lei sancionada

Aquidauana institui cadastro de condenados por estupro, pedofilia e violência contra mulheres

Animação

Em Aquidauana, estudantes do CMA Emília Alves Nogueira entram no clima da Copa e torcem pelo hexa

Crianças participaram de uma atividade especial repleta de cores, alegria e espírito de torcida pela Seleção Brasileira

Luto

Médico Anderson Villalba morre no dia do aniversário e gera comoção em Aquidauana e Anastácio

Publicidade

Administração municipal

Anastácio participa do Congresso dos Municípios para fortalecer gestão pública e educação

ÚLTIMAS

Projeto de Lei

Beto Pereira propõe definição de critérios objetivos para nomeação em tribunais superiores

Para o deputado federal, o Projeto de Lei é apenas o ponto de partida de uma discussão mais ampla sobre o Judiciário

Saúde

Com cobertura vacinal de 43,85%, SES alerta para proteção contra a gripe

SES alerta a população sul-mato-grossense para a importância de procurar as unidades de saúde e atualizar a vacinação contra a Influenza

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo