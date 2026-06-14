Chuva provoca cancelamento de carreata de Nossa Senhora em Aquidauana

Ícone Perpétuo Socorro

A forte instabilidade climática registrada na manhã deste domingo (14) levou ao cancelamento da carreata que marcaria a chegada do ícone histórico de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro à região de Aquidauana e Anastácio. A decisão foi tomada pela organização do evento em razão das chuvas persistentes e das condições desfavoráveis para o deslocamento dos fiéis.

Apesar da alteração na programação, a Santa Missa está mantida e será celebrada às 8h30 na Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, em Aquidauana, conforme previsto pelos organizadores.

O ícone histórico, que percorre as dioceses de Mato Grosso do Sul em celebração aos 160 anos da devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, seria acolhido às 7h30 no trevo em frente ao Hotel Fênix, em Anastácio. Em seguida, os fiéis participariam de uma grande carreata até Aquidauana, momento que acabou sendo cancelado por questões de segurança.

A visita do ícone à cidade é considerada um acontecimento especial para a comunidade católica da região. A peregrinação integra a programação comemorativa dos 160 anos da devoção à Mãe do Perpétuo Socorro e também prepara os fiéis para a IX Festa da Padroeira Estadual.

Após passar por um processo de restauração, o ícone histórico que permanece no Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande, iniciou uma jornada pelas dioceses sul-mato-grossenses, levando uma mensagem de fé, esperança e renovação espiritual às comunidades católicas do Estado.

A passagem por Aquidauana possui significado histórico especial. Foi no município que os Missionários Redentoristas se estabeleceram definitivamente em 1930, desempenhando papel fundamental na evangelização e no fortalecimento da Igreja Católica em diversas cidades do então Sul de Mato Grosso.

Mesmo sem a realização da carreata, a expectativa é de que um grande número de fiéis participe da celebração e dos momentos de oração diante do ícone histórico, reforçando a devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e a união da comunidade católica da região.