11 de MarÃ§o de 2026

Muita Ã¡gua

Chuva provoca danos em trecho da MS-419 em Aquidauana

Parte do canteiro lateral da estrada cedeu apÃ³s o desmoronamento de manilhas utilizadas no escoamento da Ã¡gua da chuva

Da redaÃ§Ã£o

11/03/2026

JoÃ£o Ã‰ric / O Pantaneiro

A chuva registrada em Aquidauana causou danos em um trecho da rodovia MS-419, conhecida como Reta do Taboco. Parte do canteiro lateral da estrada cedeu após o desmoronamento de manilhas utilizadas no escoamento da água da chuva.

Com o volume de água, as estruturas de drenagem não suportaram a pressão, o que resultou no desmoronamento de parte do terreno às margens da rodovia. A situação chama atenção para motoristas que trafegam pelo local.

A previsão indica que novas chuvas podem atingir o município. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo em Aquidauana nesta quarta-feira (11) deve ter temperatura mínima de 23°C e máxima de 32°C, com céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Com a possibilidade de continuidade das chuvas, a orientação é que condutores redobrem a atenção ao trafegar pela região, especialmente em trechos próximos a áreas afetadas pelo escoamento de água.

