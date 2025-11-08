Acessibilidade

08 de Novembro de 2025 • 11:57

Chuva refresca o sábado em Aquidauana em Anastácio

O clima seguirá com ar ameno, reflexo da cobertura de nuvens que dificulta o pleno aquecimento solar

Da redação

Publicado em 08/11/2025 às 08:12

Atualizado em 08/11/2025 às 08:15

As cidades de Aquidauana e Anastácio registram neste sábado, dia 8, uma madrugada marcada por escassa chuva, o que trouxe um alívio no clima antes de um dia predominantemente nublado e de sensação fresca. Na manhã, os termômetros indicavam cerca de 22 °C, com o céu carregado e possibilidade de pequenas chuvas isoladas.

Com o passar das horas, a nebulosidade permanece constante e, conforme o dia evolui, a temperatura deve subir lentamente, podendo alcançar até aproximadamente 26 °C durante a tarde. Apesar do leve aquecimento, o clima seguirá com ar ameno, reflexo da cobertura de nuvens que dificulta o pleno aquecimento solar.

Para quem pretende aproveitar o dia, a recomendação é vestir roupas leves, porém com uma camada extra à mão para momentos de maior sensação de frescor — especialmente nas primeiras horas da manhã e no início da noite. A instabilidade observada desde cedo exige atenção, ainda que a chuva não tenha sido significativa: passeios ao ar livre podem ser encarados, porém com a flexibilidade de adaptar planos em função do tempo.

Em resumo, o sábado em Aquidauana e Anastácio se apresenta como um dia de clima calmo, com poucas precipitações e temperaturas agradáveis, convidando a pequenas saídas ou atividades ao ar livre — desde que com alguma atenção ao céu encoberto.

