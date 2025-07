Chuva retorna a Aquidauana após estiagem e traz alívio à população

Leandro Lino /O Pantaneiro

Após semanas de tempo seco e temperaturas amenas, Aquidauana registrou nesta segunda-feira (28) as primeiras pancadas de chuva, trazendo alívio para os moradores da cidade. A chuva começou no fim da manhã e veio acompanhada por uma leve queda na temperatura, proporcionando uma sensação de frescor após dias consecutivos de calor e baixa umidade do ar.

Segundo a previsão do Climatempo, a instabilidade permanece nos próximos dias, com céu nublado e temperaturas mais amenas até quarta-feira (30).