Chuva surpreende moradores de Aquidauana na madrugada deste domingo

A chuva que caiu durante a madrugada surpreendeu moradores e contrariou as previsões meteorológicas anteriores, que indicavam um fim de semana de tempo seco
Chuva ameniza temperaturas em Aquidauana / O Pantaneiro
Aquidauana amanheceu sob um cenário diferente do esperado neste domingo (2). A chuva que caiu durante a madrugada surpreendeu moradores e contrariou as previsões meteorológicas anteriores, que indicavam um fim de semana de tempo seco e sem possibilidade de precipitações.
O registro da chuva pegou muita gente de surpresa, principalmente porque os principais institutos apontavam estabilidade atmosférica para a região. Em alguns pontos da cidade, moradores relataram chuva de intensidade moderada durante a madrugada, suficiente para molhar ruas, quintais e amenizar o calor registrado nos últimos dias.
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