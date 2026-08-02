Chuva surpreende moradores de Aquidauana na madrugada deste domingo

Chuva ameniza temperaturas em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana amanheceu sob um cenário diferente do esperado neste domingo (2). A chuva que caiu durante a madrugada surpreendeu moradores e contrariou as previsões meteorológicas anteriores, que indicavam um fim de semana de tempo seco e sem possibilidade de precipitações.

O registro da chuva pegou muita gente de surpresa, principalmente porque os principais institutos apontavam estabilidade atmosférica para a região. Em alguns pontos da cidade, moradores relataram chuva de intensidade moderada durante a madrugada, suficiente para molhar ruas, quintais e amenizar o calor registrado nos últimos dias.