Chuvas amenizam incêndios de maior proporção dos últimos 20 anos no Pantanal

Chuva nesta manhã de sexta-feira em Aquidauana / João Éric, O Pantaneiro

A chuva que atingiu diversos municípios do Pantanal de Mato Grosso do Sul trouxe um alívio grande aos moradores e fazendeiros da região que sofrem com os inúmeros focos de incêndio registrados no estado.

Segundo dados oficiais do Governo do Estado, o ano de 2024 pode ter registrado o maior incêndio da história do Pantanal sul-mato-grossense, desbancando o ano de 2020 que registrou uma área queimada de 500 mil hectares contra mais de 1 milhão em 2024.

De acordo com a Defesa Civil de Aquidauana, nas últimas 24 horas de chuva ininterrupta, foi registrado um volume de 44mm.

Meteorologistas indicam, porém, que não há mais previsão de chuva para os próximos dias a partir deste sábado (10) no Pantanal.