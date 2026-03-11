Chuvas causam alagamentos em ruas de Aquidauana

O Pantaneiro registra pontos de alagamento no Bairro da Serraria
O Pantaneiro
As fortes chuvas que atingiram Aquidauana nesta quarta-feira (11) provocaram alagamentos em vias urbanas e danos estruturais em um trecho da rodovia estadual MS-419. O volume expressivo de água registrado no município afetou a mobilidade e acendeu alerta para riscos à segurança de motoristas e pedestres.
Na área urbana, duas ruas do bairro Serraria ficaram alagadas: a Rua Antônio Nogueira e a Rua Moisés de Albuquerque. Moradores da região enfrentaram dificuldades para transitar, com acúmulo de água em pontos críticos das vias.
Já na zona rural, a rodovia MS-419, conhecida como Reta do Taboco, sofreu danos em sua estrutura. Parte do canteiro lateral da estrada cedeu após o desmoronamento de manilhas responsáveis pelo escoamento da água da chuva. Com o grande volume, as estruturas de drenagem não suportaram a pressão, resultando no desmoronamento de parte do terreno às margens da rodovia .
A situação exige atenção redobrada dos motoristas que trafegam pela região, especialmente em trechos próximos às áreas afetadas pelo escoamento de água.
A previsão indica que novas chuvas podem atingir o município. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e plataformas de meteorologia, o tempo em Aquidauana nesta quarta-feira (11) tem temperatura mínima de 23°C e máxima de 32°C, com céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas . A previsão para os próximos dias aponta continuidade das instabilidades na região .
Com a possibilidade de mais chuvas, a orientação das autoridades é que condutores redobrem a atenção ao trafegar pelas áreas afetadas, evitem transitar por vias alagadas e fiquem atentos a sinais de deslizamento ou erosão nas rodovias.
