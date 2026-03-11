Acessibilidade

11 de MarÃ§o de 2026 • 13:38

Transtorno

Chuvas causam alagamentos em ruas de Aquidauana

O Pantaneiro registra pontos de alagamento no Bairro da Serraria

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 11/03/2026 Ã s 13:01

O Pantaneiro

As fortes chuvas que atingiram Aquidauana nesta quarta-feira (11) provocaram alagamentos em vias urbanas e danos estruturais em um trecho da rodovia estadual MS-419. O volume expressivo de água registrado no município afetou a mobilidade e acendeu alerta para riscos à segurança de motoristas e pedestres.

Na área urbana, duas ruas do bairro Serraria ficaram alagadas: a Rua Antônio Nogueira e a Rua Moisés de Albuquerque. Moradores da região enfrentaram dificuldades para transitar, com acúmulo de água em pontos críticos das vias.

Já na zona rural, a rodovia MS-419, conhecida como Reta do Taboco, sofreu danos em sua estrutura. Parte do canteiro lateral da estrada cedeu após o desmoronamento de manilhas responsáveis pelo escoamento da água da chuva. Com o grande volume, as estruturas de drenagem não suportaram a pressão, resultando no desmoronamento de parte do terreno às margens da rodovia .

A situação exige atenção redobrada dos motoristas que trafegam pela região, especialmente em trechos próximos às áreas afetadas pelo escoamento de água.

Previsão do tempo

A previsão indica que novas chuvas podem atingir o município. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e plataformas de meteorologia, o tempo em Aquidauana nesta quarta-feira (11) tem temperatura mínima de 23°C e máxima de 32°C, com céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas . A previsão para os próximos dias aponta continuidade das instabilidades na região .

Com a possibilidade de mais chuvas, a orientação das autoridades é que condutores redobrem a atenção ao trafegar pelas áreas afetadas, evitem transitar por vias alagadas e fiquem atentos a sinais de deslizamento ou erosão nas rodovias.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Bombeiros

Homem fica ferido apÃ³s queda de escada no bairro Aeroporto em CorumbÃ¡

O acidente ocorreu em uma residÃªncia localizada na Rua Marechal Deodoro

Internacional

MS mobiliza secretarias e vai contribuir com uma sÃ©rie de aÃ§Ãµes na COP15

A COP15 vai ocorrer de 23 e 29 de marÃ§o em Campo Grande

