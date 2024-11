Chuvas constantes elevam o alerta para prevenção à dengue

O Pantaneiro

Aquidauana tem passado por períodos chuvosos nos últimos dias, como ocorreu na madrugada desta quinta-feira, dia 7. Além da cidade, também foram registradas chuvas o distrito de Camisão. E, por conta do clima, o risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya, aumenta com o calor e a chegada do período chuvoso. Em Aquidauana, os trabalhos preventivos dos agentes de endemias continuam diariamente com as visitas nas residências, com orientação e prevenção.

Esses cuidados diários servem para evitar a infestação de mosquitos e com isto reduzir o risco de transmissão da doença. É de extrema importância que a população faça a sua parte, ajudando a evitar a proliferação do mosquito da dengue, limpando diariamente o bebedouro do seu pet, tampando as caixas d’águas e tambores e não deixando água parada.

Nas últimas visitas dessa semana, a equipe encontrou larvas do mosquito Aedes dentro de balde com água, pneus, caixa d’agua e isopores abandonados.

Diante do aumento de casos de dengue em Aquidauana a população deve intensificar a prevenção, principalmente, fazendo a limpeza de terrenos, quintais e eliminar recipientes que acumulam água.

Ajudando também na prevenção e combate do mosquito, a Secretaria de Serviços Urbanos e Rurais continua realizando limpeza em todos os bairros, com a retirada de lixos e entulhos.

SERVIÇO - Qualquer dúvida, os moradores devem entrar contato na Coordenadoria de Controle de Vetores pelo telefone 3240-1400, ramal 1579.