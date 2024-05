Chuvas derrubam temperaturas a partir de quinta em Aquidauana

Frio chega a Aquidauana / Jornal O Pantaneiro

A chegada de pancadas de chuvas isoladas pode derrubar as temperaturas em Aquidauana, informou o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).



Amanhã, quarta-feira (22), o dia amanhece fresquinho com termômetros marcando 21ºC. No decorrer do dia, o sol pode esquentar a cidade em até 36ºC.



Contudo, a chegada de chuvas deve derrubar as temperaturas. Na quinta-feira (23), o dia começa com 22ºC. A máxima deve ficar em 35ºC. O sol deve ficar encoberto com muitas nuvens e há previsão de chuvas isoladas.



No dia seguinte, sexta-feira (24), as temperaturas caem drasticamente. A mínima fica em 17ºC e a máxima não deve ultrapassar 28ºC. Também há previsão de pancadas de chuvas isoladas no município.



Por enquanto, o dia mais frio deve ser o sábado (25). O dia começa com os termômetros marcando 15ºC e durante o dia a máxima deve ser de apenas 23ºC. O céu deve ser “cinza” com muitas nuvens e previsão de chuva.