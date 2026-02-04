Acessibilidade

04 de Fevereiro de 2026 • 09:15

Buscar

Últimas notícias
X
Chuva intensa

Chuvas intensas deixam estradas vicinais em perigo em Aquidauana

A situação também preocupa moradores da região de Camisão, que enviaram mensagens pedindo socorro ao jornal O Pantaneiro

Redação

Publicado em 04/02/2026 às 05:37

Atualizado em 04/02/2026 às 05:46

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Você Repórter

As fortes chuvas registradas nos últimos dias em Aquidauana têm causado transtornos e aumentado os riscos para quem trafega por estradas vicinais do município, especialmente na Estrada da Campina, na região do Morrinho e Três Barras. Motoristas relatam que carros estão atolando com frequência, tornando o deslocamento difícil e perigoso.

Com o solo encharcado, trechos das estradas ficam tomados por lama, valetas profundas e buracos, o que exige atenção redobrada de quem precisa passar pelo local. Moradores alertam que, em alguns pontos, só é possível transitar com veículos mais altos ou com auxílio de terceiros.

Pedido de socorro da região de Camisão

A situação também preocupa moradores da região de Camisão, que enviaram mensagens pedindo socorro ao jornal O Pantaneiro. Segundo os relatos, os reparos feitos pela Secretaria Municipal de Obras no acesso à região do Paxixi não resistem às chuvas.

De acordo com os moradores, basta a primeira chuva mais forte para que o esforço e trabalho realizado seja praticamente perdido, voltando a deixar a estrada em condições precárias de trafegabilidade.

Moradores relatam prejuízos

A moradora Cinthia Matos, que utiliza a estrada com frequência, relata os danos causados pela má conservação. “Acabei quebrando o para-choque do carro por causa das valetas. Infelizmente, os moradores precisam conviver com essa situação”, lamenta.

Ela destaca que o problema é antigo e aponta a falta de uma solução definitiva.“A Prefeitura faz os reparos, mas não são suficientes. Enquanto não for feito um sistema de drenagem correto na estrada, será sempre assim”, desabafa.

Outro ponto levantado por Cinthia é o aumento do fluxo de veículos, especialmente com a chegada de turistas e moradores que utilizam o acesso durante toda a semana. O tráfego intenso, aliado às chuvas constantes, contribui ainda mais para o desgaste da via.

A Secretaria de Obras de Aquidauana, informou de que neste momento é preciso aguardar uma estabilidade no tempo para início dos reparos necessários.

Diante da situação, a orientação é que motoristas evitem trafegar por estradas vicinais durante ou logo após as chuvas, sempre que possível. Caso o deslocamento seja necessário, a recomendação é redobrar a atenção, reduzir a velocidade e, se possível, utilizar veículos adequados para terrenos irregulares.

Moradores cobram ações mais duradouras, como melhorias na drenagem e manutenção adequada das vias, para garantir segurança, mobilidade e evitar prejuízos constantes à população rural e aos visitantes da região.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Capacitação

Aquidauana promove palestra sobre formalização de empreendedores

Aquidauana

Piraputanga terá torre de telefonia móvel e internet

Oportunidade

Aquidauana oferece 16 vagas de emprego nesta terça-feira

Semana termina com 14 vagas de emprego em Aquidauana

Aquidauana oferta 18 vagas de emprego nesta quinta-feira

Aquidauana oferta 18 vagas de emprego nesta quarta-feira

Muita água

Chuva deve persistir nesta terça-feira em Aquidauana

Publicidade

Luto

Aquidauana despede de Wilson Camargo, querido pela família e amigos

ÚLTIMAS

Tragédia

Tempestade histórica isola famílias e destrói pontes em Corguinho

Equipes estão em campo realizando vistorias e sinalizando os pontos críticos

Justiça

MPMS apresenta Projeto Acolhida às cidades de Jardim e Guia Lopes da Laguna

Reunião marca a expansão do Projeto Acolhida para os municípios e reforça a atuação integrada na proteção e apoio às vítimas de crimes violentos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo