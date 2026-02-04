Chuvas intensas deixam estradas vicinais em perigo em Aquidauana

Você Repórter

As fortes chuvas registradas nos últimos dias em Aquidauana têm causado transtornos e aumentado os riscos para quem trafega por estradas vicinais do município, especialmente na Estrada da Campina, na região do Morrinho e Três Barras. Motoristas relatam que carros estão atolando com frequência, tornando o deslocamento difícil e perigoso.

Com o solo encharcado, trechos das estradas ficam tomados por lama, valetas profundas e buracos, o que exige atenção redobrada de quem precisa passar pelo local. Moradores alertam que, em alguns pontos, só é possível transitar com veículos mais altos ou com auxílio de terceiros.

Pedido de socorro da região de Camisão

A situação também preocupa moradores da região de Camisão, que enviaram mensagens pedindo socorro ao jornal O Pantaneiro. Segundo os relatos, os reparos feitos pela Secretaria Municipal de Obras no acesso à região do Paxixi não resistem às chuvas.

De acordo com os moradores, basta a primeira chuva mais forte para que o esforço e trabalho realizado seja praticamente perdido, voltando a deixar a estrada em condições precárias de trafegabilidade.

Moradores relatam prejuízos

A moradora Cinthia Matos, que utiliza a estrada com frequência, relata os danos causados pela má conservação. “Acabei quebrando o para-choque do carro por causa das valetas. Infelizmente, os moradores precisam conviver com essa situação”, lamenta.

Ela destaca que o problema é antigo e aponta a falta de uma solução definitiva.“A Prefeitura faz os reparos, mas não são suficientes. Enquanto não for feito um sistema de drenagem correto na estrada, será sempre assim”, desabafa.

Outro ponto levantado por Cinthia é o aumento do fluxo de veículos, especialmente com a chegada de turistas e moradores que utilizam o acesso durante toda a semana. O tráfego intenso, aliado às chuvas constantes, contribui ainda mais para o desgaste da via.

A Secretaria de Obras de Aquidauana, informou de que neste momento é preciso aguardar uma estabilidade no tempo para início dos reparos necessários.

Diante da situação, a orientação é que motoristas evitem trafegar por estradas vicinais durante ou logo após as chuvas, sempre que possível. Caso o deslocamento seja necessário, a recomendação é redobrar a atenção, reduzir a velocidade e, se possível, utilizar veículos adequados para terrenos irregulares.

Moradores cobram ações mais duradouras, como melhorias na drenagem e manutenção adequada das vias, para garantir segurança, mobilidade e evitar prejuízos constantes à população rural e aos visitantes da região.