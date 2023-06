Chuvas intensas e frio de 8°C são previstos para quarta-feira em Aquidauana

Chuva no Bairro Alto em Aquidauana / João Erick / O Pantaneiro

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para quarta-feira,14, é de clima instável devido ao avanço de uma frente fria aliado ao intenso fluxo de umidade. A meteorologia alerta para chuva o dia todo na região pantaneira a mínima é de 8°C e a máxima não passa dos 11°C.

Aquidauana esta sob um alerta laranja intenso, o que indica chuvas intensas e ventos que podem atingir 60km/h. O frio deve dura a semana toda