Chuvas levam Aquidauana a decretar situação de emergência

Com o decreto, o município passa a ter maior agilidade na mobilização de equipes, na adoção de ações emergenciais e na prestação de assistência às famílias atingidas.
A Prefeitura de Aquidauana publicou, no final da manhã desta quinta-feira (5), o Decreto Municipal nº 017/2026, que declara Situação de Emergência em partes das áreas urbana e rural do município, em decorrência das chuvas intensas registradas nos últimos dias. O volume elevado de precipitações provocou alagamentos, elevação do nível do rio e diversos transtornos à população.
Com o decreto, o município passa a ter maior agilidade na mobilização de equipes, na adoção de ações emergenciais e na prestação de assistência às famílias atingidas. As ações são coordenadas pela Defesa Civil Municipal, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social e demais órgãos da Prefeitura. O decreto pode ser consultado no Diário Oficial do Município, por meio do link:
https://legado.aquidauana.ms.gov.br/DOEM/DOEM-AQUIDAUANA-2862-20260205-cvfy6.pdf
Até o momento, nesta quarta-feira (5), sete famílias precisaram ser removidas de áreas alagadas. Destas, seis foram acolhidas em residências de parentes e uma foi encaminhada ao abrigo preparado pela Prefeitura, em parceria com a Paróquia Imaculada Conceição. O espaço permanece disponível para novos atendimentos, caso haja necessidade.
Durante a manhã, o prefeito Mauro do Atlântico acompanhou de perto os trabalhos desenvolvidos pelas equipes da Prefeitura, prestando atendimento às famílias afetadas. Segundo ele, a decretação da Situação de Emergência tem como principal objetivo garantir a proteção da população e dar mais celeridade às ações administrativas, inclusive para viabilizar a busca de recursos junto à Defesa Civil Estadual e Nacional.
“Nossa prioridade é cuidar das pessoas. O decreto nos dá condições legais para agir com rapidez, ampliar o atendimento e garantir que nenhuma família fique desassistida. As nossas equipes estão nas ruas, trabalhando nas mudanças das famílias, fazendo também um trabalho preventivo nas áreas possíveis de alagamento. Junto com a Defesa Civil Municipal, Exército e Corpo de Bombeiros, estamos acompanhando cada situação de perto”, afirmou o prefeito.
A Defesa Civil Municipal segue em estado de prontidão, monitorando constantemente o nível do rio e as áreas consideradas de risco. Paralelamente, as equipes da Prefeitura permanecem mobilizadas para orientar a população, realizar mudanças preventivas e oferecer suporte às famílias atingidas pelas chuvas.
Em caso de necessidade, a população pode acionar o Plantão Social, que funciona 24 horas, pelo telefone (67) 99288-3963, ou o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.
