Acessibilidade

05 de Fevereiro de 2026 • 16:10

Buscar

Últimas notícias
X
Muita água

Chuvas levam Aquidauana a decretar situação de emergência

Com o decreto, o município passa a ter maior agilidade na mobilização de equipes, na adoção de ações emergenciais e na prestação de assistência às famílias atingidas.

Da redação

Publicado em 05/02/2026 às 13:15

Atualizado em 05/02/2026 às 13:38

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana publicou, no final da manhã desta quinta-feira (5), o Decreto Municipal nº 017/2026, que declara Situação de Emergência em partes das áreas urbana e rural do município, em decorrência das chuvas intensas registradas nos últimos dias. O volume elevado de precipitações provocou alagamentos, elevação do nível do rio e diversos transtornos à população.

Com o decreto, o município passa a ter maior agilidade na mobilização de equipes, na adoção de ações emergenciais e na prestação de assistência às famílias atingidas. As ações são coordenadas pela Defesa Civil Municipal, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social e demais órgãos da Prefeitura. O decreto pode ser consultado no Diário Oficial do Município, por meio do link:
https://legado.aquidauana.ms.gov.br/DOEM/DOEM-AQUIDAUANA-2862-20260205-cvfy6.pdf

Até o momento, nesta quarta-feira (5), sete famílias precisaram ser removidas de áreas alagadas. Destas, seis foram acolhidas em residências de parentes e uma foi encaminhada ao abrigo preparado pela Prefeitura, em parceria com a Paróquia Imaculada Conceição. O espaço permanece disponível para novos atendimentos, caso haja necessidade.

Durante a manhã, o prefeito Mauro do Atlântico acompanhou de perto os trabalhos desenvolvidos pelas equipes da Prefeitura, prestando atendimento às famílias afetadas. Segundo ele, a decretação da Situação de Emergência tem como principal objetivo garantir a proteção da população e dar mais celeridade às ações administrativas, inclusive para viabilizar a busca de recursos junto à Defesa Civil Estadual e Nacional.

“Nossa prioridade é cuidar das pessoas. O decreto nos dá condições legais para agir com rapidez, ampliar o atendimento e garantir que nenhuma família fique desassistida. As nossas equipes estão nas ruas, trabalhando nas mudanças das famílias, fazendo também um trabalho preventivo nas áreas possíveis de alagamento. Junto com a Defesa Civil Municipal, Exército e Corpo de Bombeiros, estamos acompanhando cada situação de perto”, afirmou o prefeito.

A Defesa Civil Municipal segue em estado de prontidão, monitorando constantemente o nível do rio e as áreas consideradas de risco. Paralelamente, as equipes da Prefeitura permanecem mobilizadas para orientar a população, realizar mudanças preventivas e oferecer suporte às famílias atingidas pelas chuvas.

Em caso de necessidade, a população pode acionar o Plantão Social, que funciona 24 horas, pelo telefone (67) 99288-3963, ou o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

Leia Também

• Defesa Civil prossegue com remoção de famílias ribeirinhas ao Rio Aquidauana

• Aquidauana lança Plano de Desenvolvimento em parceria com Sebrae e governo de MS

• Aquidauana e Anastácio vivem mais um dia instável com previsão de chuvas

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Chuvas

Queda de árvores bloqueia rodovias em Aquidauana e Anastácio durante a madrugada

Oportunidade

Aquidauana oferece 18 vagas de emprego nesta quarta-feira

Educação

Aquidauanense Jandira Trindade participa de evento da Academia Feminina de Letras e Artes

Aglay Trindade é homenageada pela Academia de Letras do Brasil

Academia da Saúde de Miranda promove atividades físicas gratuitas para todas as idades

Morador denuncia academia por perturbação do sossego no bairro Guanandy

Muita água

Chuva persiste e Aquidauana segue em alerta para cheia do rio

Publicidade

Alerta

Córrego João Dias transborda e água atinge Casa Paroquial em Aquidauana

ÚLTIMAS

Esporte

Polícia Militar atende ocorrência de perturbação do sossego em Ladário

O atendimento foi realizado pela Rádio Patrulha durante a madrugada de segunda-feira (2)

Polícia

PM conduz suspeito de furto de fios à delegacia em Ladário

Ocorrência foi registrada na terça-feira (3)

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo