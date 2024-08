Ciclista adolescente fica ferida após colisão com carro em Aquidauana

Ilustrativa / O Pantaneiro

Adolescente, de 14 anos, ficou ferida após um carro colidir com a bicicleta em que ela estava, na manhã de ontem (29), no bairro Alto, em Aquidauana.

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado para atender a ocorrência. No local, rua XV de agosto, Bairro Alto, a guarnição constatou o fato, e encontrou a ciclista em decúbito dorsal na calçada, aproximadamente 50 metros do local do acidente, consciente e orientada, queixando de dores próximo ao quadril.

A guarnição realizou os exames primário e secundário e após os primeiros socorros no local, a transportou até o Pronto Socorro, onde ficou sob cuidados médicos. A condutora do veículo VW Polo, mulher de 70 anos, não teve ferimentos.

No dia de ontem, foram atendidas 14 ocorrências pelo Corpo de Bombeiros de Aquidauana.