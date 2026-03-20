Ciclista e motociclista ficam feridos em acidente no bairro Nova Aquidauana

A equipe do Samu realizou todos os procedimentos de atendimento prÃ©-hospitalar conforme protocolo / DivulgaÃ§Ã£o/Samu

Por volta das 7h48 desta sexta-feira (20), a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionada para atender a um sinistro de trânsito ocorrido na Avenida Mato Grosso do Sul, no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana.

No local, os socorristas encontraram um ciclista consciente e orientado, sentado ao solo, apresentando ferimento na cabeça. De acordo com informações apuradas, ele tentava atravessar a avenida quando foi colidido por uma motocicleta Honda Biz.

A condutora da motocicleta também estava sentada ao solo, consciente e orientada, apresentando ferimento no supercílio esquerdo e lesão abrasiva no ombro esquerdo, além de queixar-se de dor na região.

A equipe do Samu realizou todos os procedimentos de atendimento pré-hospitalar conforme protocolo, garantindo a estabilização das vítimas no local. Em seguida, ambas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Aquidauana para avaliação médica e cuidados complementares.

As circunstâncias do acidente devem ser investigadas pelas autoridades competentes. A colisão reforça a necessidade de atenção redobrada de ciclistas e motociclistas no trânsito urbano, especialmente em vias de grande movimento como a Avenida Mato Grosso do Sul.

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