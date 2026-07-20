Acessibilidade

20 de Julho de 2026 • 12:07

Buscar

Últimas notícias
X
Você Repórter

Ciclista é socorrida após acidente com carro em Aquidauana

Colisão aconteceu no fim da manhã desta segunda-feira; Corpo de Bombeiros foi acionado

Redação O Pantaneiro

Publicado em 20/07/2026 às 11:02

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira, em Aquidauana / Você Repórter/O Pantaneiro

Uma ciclista ficou ferida após se envolver em um acidente com um carro, ocorrido no fim da manhã desta segunda-feira (20), em Aquidauana. As informações foram encaminhadas à redação de O Pantaneiro por meio do canal Você Repórter.

Segundo o relato recebido, a colisão ocorreu por volta das 10h30, no cruzamento das ruas Antônio Campelo e Francisco Pereira Alves, nas proximidades do Parque de Exposições.

Ainda conforme as informações enviadas, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento à vítima. Após os primeiros socorros, a ciclista foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Aquidauana.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da mulher nem sobre as circunstâncias do acidente.

Ciclista é socorrida após acidente com carro em Aquidauana2

- Tem alguma informação, foto ou vídeo de interesse público? Envie para a redação e participe do Você Repórter, ajudando a informar a população de Aquidauana, Anastácio e região pelo WhatsApp (67) 9 9856-0000.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

TRANSITO

SAMU atende vítima de colisão entre carro e motocicleta em Aquidauana

AQUIDAUANA

SAMU de Aquidauana realiza parto na BR-262 durante atendimento

A equipe foi acionada para socorrer uma gestante de 35 anos, com 38 semanas de gravidez, na Aldeia Imbiruçu, localizada no Distrito de Taunay

Saúde

Nova lei reduz carga horária dos psicólogos da rede municipal de Aquidauana

Publicidade

Meteorologia

Sábado tem previsão de sol entre nuvens e máxima de 31°C em Aquidauana

ÚLTIMAS

GALERIA DE FOTOS

Gastronomia e Artesanato - 18° Festa da Farinha - Parte 01

GALERIA DE FOTOS

Camarim João Gomes - 18° Festa da Farinha 2026

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo