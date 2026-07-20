Ciclista é socorrida após acidente com carro em Aquidauana

Colisão aconteceu no fim da manhã desta segunda-feira; Corpo de Bombeiros foi acionado
Acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira, em Aquidauana / Você Repórter/O Pantaneiro
Uma ciclista ficou ferida após se envolver em um acidente com um carro, ocorrido no fim da manhã desta segunda-feira (20), em Aquidauana. As informações foram encaminhadas à redação de O Pantaneiro por meio do canal Você Repórter.
Segundo o relato recebido, a colisão ocorreu por volta das 10h30, no cruzamento das ruas Antônio Campelo e Francisco Pereira Alves, nas proximidades do Parque de Exposições.
Ainda conforme as informações enviadas, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento à vítima. Após os primeiros socorros, a ciclista foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Aquidauana.
Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da mulher nem sobre as circunstâncias do acidente.
AQUIDAUANA
A equipe foi acionada para socorrer uma gestante de 35 anos, com 38 semanas de gravidez, na Aldeia Imbiruçu, localizada no Distrito de Taunay
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