24 de Novembro de 2025 • 09:33

Trânsito

Ciclista fica ferida após batida entre bicicleta elétrica e carro em Aquidauana

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado para atender a ocorrência

Da redação

Publicado em 24/11/2025 às 09:24

Divulgação/ Samu

Uma ciclista de 31 anos ficou ferida por volta das 7h desta segunda-feira (24) após colidir sua bicicleta elétrica com um Toyota Corolla na Rua José Bonifácio, no Bairro Alto, em Aquidauana. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado para atender a ocorrência.

Ao chegar ao local, a equipe encontrou a vítima ao solo, consciente e orientada, com queixas de dor na perna e escoriações pelo corpo. Após atendimento inicial conforme protocolo, ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana para avaliação médica.

As circunstâncias da colisão não foram detalhadas.

