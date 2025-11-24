Ciclista fica ferida após batida entre bicicleta elétrica e carro em Aquidauana

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado para atender a ocorrência
Divulgação/ Samu
Uma ciclista de 31 anos ficou ferida por volta das 7h desta segunda-feira (24) após colidir sua bicicleta elétrica com um Toyota Corolla na Rua José Bonifácio, no Bairro Alto, em Aquidauana. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado para atender a ocorrência.
Ao chegar ao local, a equipe encontrou a vítima ao solo, consciente e orientada, com queixas de dor na perna e escoriações pelo corpo. Após atendimento inicial conforme protocolo, ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana para avaliação médica.
As circunstâncias da colisão não foram detalhadas.
