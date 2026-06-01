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Ciclista fica ferida após colisão com carro no Bairro Alto, em Aquidauana

Acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira; criança que estava na cadeirinha da bicicleta não sofreu ferimentos

Anibal Placêncio

Publicado em 01/06/2026 às 11:01

Atualizado em 01/06/2026 às 11:43

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Acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira / João Éric/O Pantaneiro

Uma mulher ficou ferida após se envolver em um acidente entre bicicleta e carro, na manhã desta segunda-feira (01º), em Aquidauana. O caso ocorreu por volta das 10 horas, no cruzamento das ruas Pandiá Calógeras e Antônio João, no Bairro Alto.

De acordo com as informações apuradas pela equipe de O Pantaneiro no local, a vítima estava na bicicleta, quando ocorreu a colisão com o veículo. Uma criança que era transportada na cadeirinha pela ciclista não sofreu ferimentos.

Equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e prestou os primeiros atendimentos à ciclista. Ela apresentava escoriações pelo corpo e foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Aquidauana para avaliação médica.

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