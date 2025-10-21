Acessibilidade

21 de Outubro de 2025 • 11:56

Trânsito

Ciclista fica ferida em colisão com carro no Bairro Alto em Aquidauana

Acidente aconteceu na esquina das ruas Duque de Caxias e Roberto Scaff

Da redação

Publicado em 21/10/2025 às 10:20

Atualizado em 21/10/2025 às 10:36

João Éric / O Pantaneiro

Uma ciclista ficou ferida após se envolver em um acidente com um carro na manhã desta terça-feira (21), por volta das 9h, na esquina das ruas Duque de Caxias e Roberto Scaff, no Bairro Alto, em Aquidauana.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram o atendimento à vítima, que apresentava ferimentos e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana para avaliação médica. A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e organizar o trânsito.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

Confira mais fotos:

Deixe a sua opinião

