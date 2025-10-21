Ciclista fica ferida em colisão com carro no Bairro Alto em Aquidauana

Acidente aconteceu na esquina das ruas Duque de Caxias e Roberto Scaff
João Éric / O Pantaneiro
Uma ciclista ficou ferida após se envolver em um acidente com um carro na manhã desta terça-feira (21), por volta das 9h, na esquina das ruas Duque de Caxias e Roberto Scaff, no Bairro Alto, em Aquidauana.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram o atendimento à vítima, que apresentava ferimentos e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana para avaliação médica. A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e organizar o trânsito.
As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.
