Ciclista fica ferida em colisão com motocicleta em Aquidauana

Vítima sofreu ferimento na cabeça e suspeita de fratura na perna
Você Repórter/ O Pantaneiro
Uma ciclista ficou ferida após uma colisão envolvendo uma motocicleta na noite de segunda-feira, dia 6, em Aquidauana. O acidente aconteceu por volta das 19h14 na Rua Antonio Campelo, esquina com a Rua Francisco Pereira Alves, no bairro Exposição.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado e, ao chegar ao local, a equipe encontrou a cena da colisão entre a moto e a bicicleta, conforme informações repassadas por populares.
A ciclista apresentava ferimento na região da cabeça e suspeita de fratura no membro inferior direito. A equipe de socorro realizou o atendimento conforme protocolo de trauma, e a vítima foi estabilizada ainda no local. Em seguida, ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana para continuidade dos cuidados médicos.
No momento da chegada da equipe do Samu, nem o condutor da motocicleta nem o veículo se encontravam no local. As circunstâncias que levaram à colisão não foram detalhadas.
O SAMU 192 reforça seu compromisso com agilidade, técnica e dedicação à preservação da vida.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Trânsito
Vítima foi encontrada sem capacete, consciente e com ferimentos no braço e Samu encaminhou ao Pronto-Socorro
TRÂNSITO
Equipes de atendimento foram acionadas e prestaram socorro ao motociclista
TRÂNSITO
Segundo testemunhas, o condutor percebeu que não estava bem e conseguiu parar o veículo a tempo.
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS