Ciclista fica ferido após acidente com carro no Centro

Corpo de Bombeiros fez o socorro / O Pantaneiro

Ciclista de 63 anos ficou ferido após se envolver em acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (27), no cruzamento entre as ruas Dr Sabino e rua Duque de Caxias, em Aquidauana.

Segundo informações obtidas pela equipe de reportagem de O Pantaneiro, era por volta das 16h55 quando o Corpo de Bombeiros foi acionado por testemunhas para atender ao acidente.

A equipe realizou o atendimento ao idoso que ficou caído ao solo, consciente e orientado. Ainda não se sabe as causas do acidente.

A vítima apresentava um trauma na região lombar e após receber os primeiros socorros, foi imobilizado e transportado para o PS de Aquidauana.

O condutor do carro de 44 anos nada sofreu e ficou no local acompanhando o atendimento à vítima. A Polícia de Trânsito foi até a via para registrar ocorrência.