Ciclista fica ferido após colisão com carro em Aquidauana

Corpo de Bombeiros socorreu a vítima / Divulgação, Assessoria de Imprensa

Ciclista, de 20 anos, ficou ferido após colisão com um carro utilitário, por volta das 19h10 de ontem (23), na rua Giovani Toscano de Brito, bairro Alto, em Aquidauana.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o ciclista foi encontrado pela guarnição sentado ao solo, consciente e orientado, com escoriações no membro inferior direito e dores no punho direito, sem sinais aparentes de fratura.

Foram realizados os exames primários e secundários, as medidas de primeiros socorros e o transporte ao Pronto Socorro.

Já a condutora do VW Saveiro, de 41 anos, não teve ferimentos. A dinâmica do acidente não foi divulgada.