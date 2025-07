Ciclista fica ferido em acidente com carro na MS-450 em Aquidauana

Divulgação/ Bombeiros

Um ciclista de 21 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito com um carro na noite de quarta-feira (30), por volta das 18h19min, na rua Décio Corrêa de Oliveira, esquina com a rodovia MS-450, na região da Vila 40.



O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou a vítima caída no acostamento da via, em decúbito dorsal (de costas para o chão), consciente, mas desorientada. O jovem apresentava diversos ferimentos na face, além de escoriações nos membros superiores e inferiores.



A equipe de resgate prestou os primeiros socorros, realizou os procedimentos de imobilização e encaminhou o ciclista ao Hospital Regional de Aquidauana, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica de plantão.



As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.

