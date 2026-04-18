Ciclista fica gravemente ferida em acidente em Aquidauana

Motocicleta e bicicleta colidiram na esquina no bairro da Exposição
Você Reporter
Um acidente registrado na tarde de ontem no bairro São Francisco, em Aquidauana, deixou uma ciclista ferida após uma colisão com um motociclista.
De acordo com testemunhas, o impacto foi forte e chamou a atenção de quem passava pelo local no momento. A pancada assustou moradores da região, que rapidamente acionaram equipes de socorro para prestar atendimento à vítima.
A ciclista recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foi encaminhada para uma unidade de saúde. O estado de saúde dela não foi informado.
Já o motociclista envolvido no acidente não sofreu ferimentos. As circunstâncias da colisão não foram detalhadas.
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Conhecida pelo carinho e pela forma simples com que tratava a todos, ela também era presença constante e bastante conhecida nos bingos da cidade.
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