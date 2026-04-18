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TRÂNSITO

Ciclista fica gravemente ferida em acidente em Aquidauana

Motocicleta e bicicleta colidiram na esquina no bairro da Exposição

Redação

Publicado em 18/04/2026 às 13:02

Atualizado em 18/04/2026 às 13:21

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Um acidente registrado na tarde de ontem no bairro São Francisco, em Aquidauana, deixou uma ciclista ferida após uma colisão com um motociclista.

De acordo com testemunhas, o impacto foi forte e chamou a atenção de quem passava pelo local no momento. A pancada assustou moradores da região, que rapidamente acionaram equipes de socorro para prestar atendimento à vítima.

A ciclista recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foi encaminhada para uma unidade de saúde. O estado de saúde dela não foi informado.

Já o motociclista envolvido no acidente não sofreu ferimentos. As circunstâncias da colisão não foram detalhadas.

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