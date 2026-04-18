Ciclista fica gravemente ferida em acidente em Aquidauana

Você Reporter

Um acidente registrado na tarde de ontem no bairro São Francisco, em Aquidauana, deixou uma ciclista ferida após uma colisão com um motociclista.

De acordo com testemunhas, o impacto foi forte e chamou a atenção de quem passava pelo local no momento. A pancada assustou moradores da região, que rapidamente acionaram equipes de socorro para prestar atendimento à vítima.

A ciclista recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foi encaminhada para uma unidade de saúde. O estado de saúde dela não foi informado.

Já o motociclista envolvido no acidente não sofreu ferimentos. As circunstâncias da colisão não foram detalhadas.